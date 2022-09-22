Фанати збірної Казахстану нагадали лукашенку "звідки на білорусь готувався напад": фото

Збірна Казахстану 22 вересня приймала білорусь у Лізі націй. Уболівальники господарів звернулись до самопроголошеного президента країни суперника алєксандра лукашенка.

Звернулись до лукашенка

Фанати казахстанської збірної пронесли на трибуни плакат із вже легендарною фразою алєксандра лукашенка. Цікаво, що казахи зробили цей вислів синіми літерами на жовтому фоні.

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Так уболівальники господарів вирішили нагадати самопроголошеному президенту білорусі, звідки на його країну готувався напад. Цей вислів став справжнім мемом для соцмереж, а лукашенко не перестає дивувати своїми безглуздими та божевільними промовами про напад України на його білорусь.

А я зараз покажу, звідки на білорусь готувався напад,

– написано на банері.



Банер від казахстанських фанатів / Фото з телеграм-каналу "Бий-біжи"

Казахстан наказав білорусь та святкував домашню перемогу з рахунком 2:1. Казахи одноголосно лідирують у групі, маючи після п'яти матчів 13 очок. білорусь з 2 пунктами замикає групу.

Нагадаємо, що білорусь допустили до відбору Євро-2024. Натомість їх країну-подругу росію офіційно відсторонили від турніру.