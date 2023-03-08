Все на п'яну голову: зірку МанСіті можуть заарештувати на 2 роки через непристойну поведінку

Зірковому гравцю манкуніанського колектива загрожує позбавлення волі. Все через його неналежну поведінку, яка була спровокована алкогольним сп'янінням.

Правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера можуть заарештувати на два роки. Англійський футболіст напідпитку чіплявся до жінки у барі.

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Кайл Вокер вирішив собі вихідними добряче відпочити. Англійський футболіст випив достатню кількість алкоголю в барі, аби він забув, що таке пристойна поведінка. Як результат – Вокер почав чіплятися до низки жінок, які також були у закладі.

Діяння Кайла зафіксувала камера, яка підтвердила діяння Кайла. Футболіст хапав жінку за груди, притискався до неї та навіть приспускав штани у всіх на очах. Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що загрожує навіть до 2 років позбавлення волі. Цікаво, що дружина футболіста Енні Кілнер тоді у барі не була. Пара виховує чотирьох дітей.

Кадри "залицянь" Вокера:

Кар'єра англійського футболіста