Влучив у голову одноклубника та відправив у нокаут: воротар привіз кумедний автогол – відео

Незвичайний автогол стався в 1/8 фіналу Кубка Литви, у якому Каунас Жальгіріс приймав Жальгіріс Вільнюс. Поєдинок закінчився розгромною перемогою господарів, але останньому взяттю воріт слід приділити окрему увагу.

Перша частина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою Каунас Жальгіріс 1:0. По ходу другої 45-хвилинки м'яч ще двічі залітав у сітку воріт гостей, пише 24 канал.

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Відправив у нокаут свого одноклубника

Останній гол у зустрічі був забитий на 80-й хвилині. Жальгіріс Вільнюс просто подарував супернику взяття воріт навіть без їх допомогти. Голкіпер Жальгіріса хотів швидко вибити м'яч на частину поля господарів, поки ті не повернулись на свої позиції. Однак поцілив прямо у голову захисника, який вибігав із власного штрафного майданчика. М'яч від потилиці залетів у сітку воріт гостей.

Воротар не лише привіз гол у власні ворота, а й нокаутував свого одноклубника.

Відео курйозного автогола у матчі Кубка Литви

Фінальний свисток зафіксував перемогу Каунас Жальгіріс з рахунком 3:0 в 1/8 фіналу Кубка Литви. Попереду ще чотири матчі цього раунду кубкового протистояння. Усі вони відбудуться 30-го та 31-го травня.