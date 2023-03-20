"З нашого будинку вкрали бойлер": дружина Усика розповіла про російських мародерів

Під час окупації Ворзеля у будинку Олександра Усика жили російські загарбники. Дружина боксера розповіла про їх перебування.

Понад місяць Ворзель перебував під російською окупацією. У цей час військові РФ захопили будинок Олександра Усика та розтрощили його зсередини. Під час відступу російські мародери тягли все, що потрапляло їм на очі.

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Катерина Усик: Будинок перетерпів о*ків

Від дій окупантів постраждав будинок чемпіона світу з боксу. Катерина Усик розповіла, що злочинці з боліт поцупили з їхнього житла.

"Будинок у Ворзелі – це окрема історія. Цей будинок перетерпів о*ків. І це, звісно, значно погіршило його стан.

З нашого будинку о*ки вкрали бойлер. Генератор лишився дивом – о*ки його витягнули, але їм не вистачило клепки в голові його ввімкнути. Подумали, що він зламаний і лишили, коли бігли звідти", – сказала дружина Усика.

Родина з Ірпеня живе в будинку Усиків

Сім'я Усиків активно допомагає людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Тож вони надали свій будинок для української родини, яка залишилася без житла.

"Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло – в їхню багатоповерхівку в Ірпені влучив снаряд.

Голова родини спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його родині можливість поки пожити там. Нещодавно провідала їх. Молода пара, дитині півтора року", – розповіла Усик.