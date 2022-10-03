"Як нації їх вже нема": жінка Усика жорстко поставила на місце росіян

Катерина опублікувала черговий пост про жителів сусідньої держави. Вона вважає, що через війну росіяни сильно деградували.

Цивілізований спортивний світ згуртувався навколо України у війни проти Росії. Одним із найактивніших бійців на інформаційному фронті є дружина боксера Олександра Усика.

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Катерина часто публікує гнівні пости в інстаграмі, засуджуючи агресії Росії та окупацію українських територій. Так, у сторіс дівчина висловила свою думку щодо росіян як нації.

Як нації їх уже нема і не було. Жорстокі та боягузливі. Мені всі 7 місяців цікаво було, коли встануть, коли дійде… Ніколи! Нація повністю деградувала вже давно. Відчуваю до них в основному гидливість. Ми всі пам'ятатимемо, який біль вони нам завдали,

– розповіла Катерина.

Після поєдинку з Ентоні Джошуа Олександр разом з Катериною повернулися до України. Нагадаємо, що подружжя народилося в Криму та тривалий час там проживало.

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Втім через російську агресію родина боксера була змушена залишити півострів. Нещодавно подружжя святкувало 13-ту річницю весілля. Олександр зворушливо привітав дружину зі святом.