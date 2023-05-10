Підтримала флешмоб чоловіка: дружина Усика передала "привіт" окупантам – відео з фронту

Українські військові відправили російським загарбникам особисте "вітання" від Катерини Усик. Дружина чемпіона світу опублікувала відео з "подарунком" для жителів боліт у своєму Instagram.

Олександр Усик наприкінці квітня побував на передовій, де зустрівся з українськими військовими. Чемпіон світу мав насичену програму візиту, але не забув передати "подарунок" російським окупантам.

Читайте також Усик зачитав реп разом з військовими ЗСУ: запальне відео

Палкий привіт окупантам від Катерини Усик

Дружина зірки світового боксу Катерина Усик підтримала флешмоб чоловіка і також передала привіт загарбникам. Відповідне відео опублікували українські військові.

У ролику боєць ЗСУ підписав міну до 120-міліметрового міномета з особистими побажаннями від Катерини.

За Україну, за Крим від Катерини Усик,

– написав український воїн.

Відео з побажаннями від Катерини Усик

Нагадаємо, що під час окупації Ворзеля в будинку родини Усиків жили окупанти. Російські мародери розтрощили прибудинкову територію та поцупили бойлер.