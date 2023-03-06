Віщий сон: Табашник присвятила "бронзу" мамі, яка загинула після ракетного обстрілу Харкова

Катерина Табашник розповіла про свій віщий сон перед фіналом Євро зі стрибків у довжину. Також українська атлетка вирішила присвятити нагороду своїй покійній мамі.

Катерина Табашник здобула бронзову медаль у фіналі Євро зі стрибків у висоту. Українська атлетка поділилась своїми переживаннями перед початком змагань та мотивами присвяти нагороди мамі.

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Мотиви призерки

Катерина Табашник запевняє, що її показник у фіналі Євро зі стрибків у висоту – це для неї не максимум. Українська атлетка задоволена своїй нагороді, проте вона жадає демонструвати кращі результати. Також Табашник розповіла свій сон, який вона побачила перед початком змагань. Той певним чином її вмотивував.

Звісно, дуже хотілося медалі, але у стрибках у висоту дуже висока конкуренція. Розуміла, що за медаль треба боротися. І можливим є те, що я знову буду четверта. Але мені наснилося вночі, що у мене буде бронзова медаль. І я така думаю: "Сьогодні вона потрібна мені, як ніколи". І це сталося: сон наяву. Після третьої невдалої спроби на 1.96 метра я ще не розуміла, що буде медаль. Мені здавалося, що я четвертою-п'ятою йду. І я лежала та думала: "Знову четверта? Та як так можна?". Це прокляття якесь. І зразу в голові прокручувала стрибок, що я зробила не так. За відчуттями розуміла, що можу взяти цю планку і навіть вище стрибнути. Але так склалося: вище - не сьогодні, але сьогодні - медаль,

– розповіла Табашник.

Також українська атлетка розповіла про важливість здобутих нагород на міжнародній арені, порівнявши спортсменів з військовими. Також Табашник розповіла, що вона свою дебютну "бронзу" присвятила своїй мамі, яка загинула під час ракетного обстрілу Харкова.

Ми захищаємо честь нашої країни, наш прапор. Знаєте, у голові тільки флешбеки: те, що відбувається вдома, що у нас війна. І тільки це. Сказати, що радість на 100 відсотків – не можу так сказати. Бо усе це всередині – тільки біль. І це мабуть єдине, що підштовхує працювати і захищати нашу країну. Наші воїни захищають на фронті, а ми – на спортивному фронті. Поки ми маємо таку змогу, ми це робимо. Присвятити медаль? Звісно, хочу присвятити. Я думаю, що мама радіє, бачить і допомагає мені. Хочу присвятити медаль їй, щоб вона була поруч, – розповіла Катерина.

Стрибки українок у фіналі Євро: