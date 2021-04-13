Матч Шахтар – Динамо знову обслужить жіноча бригада арбітрів

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив суддівські бригади на матчі 22-го туру Української Прем'єр-ліги.

Центральний матч туру між Шахтарем і Динамо розсудить Катерина Монзуль. Арбітр VAR – Микола Балакін.

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Всі призначення 22-го туру:

16 квітня

17:00 ПФК Львів – Олександрія – Олег Деревінський (Київ)

17 квітня

14:00 Минай – Десна – Віталій Романов (Дніпро);

17:00 Ворскла – Зоря – Євген Арановський (Київ), VAR – Сергій Бойко (Київська обл.);

19:30 Шахтар – Динамо – Катерина Монзуль (Харків), VAR – Микола Балакін (Київська обл.).

18 квітня

14:00 Інгулець – Рух - Володимир Новохатний (Київ);

17:00 Маріуполь – Олімпік – Віктор Копієвський (Кропивницький);

19:30 Колос – Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Денис Шурман (Київська обл.).

Динамо лідирує в УПЛ, випереджаючи Шахтар на сім очок за п'ять турів до кінця чемпіонату. Замикає турнірну таблицю Минай, який поступається ПФК Львів за додатковими показниками.