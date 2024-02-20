Поліграф та жеребкування суддів: Монзуль офіційно очолила Комітет арбітрів УАФ
Джерело:УАФ
У вівторок, 20 лютого, відбувається засідання Виконкому УАФ, у якому прийняли нові зміни в українському футболі. Кадрові зміни стосуються суддівського комітету.
Виконком УАФ обрав Катерину Монзуль новою головою Комітету арбітрів. Раніше цю посаду із 2015-го року обіймав скандальний італієць Лучано Лучі. До цього він із 2010-го року був асистента не менш скандального П'єрлуїджі Колліни, який тоді був куратора суддівського корпусу в Україні.
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Це означатиме, що Монзуль припиняє роботу судді на футбольному полі та займеться обов'язками на новій посаді.
Також Виконком УАФ прийняв революційні зміни в українському арбітражі. Було підтримано пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період.
Крім того, при призначенні суддів на поєдинки буде використовуватися система жеребкування.
Нагадаємо, що глобальні зміни в УАФ розпочались ще 25 січня 2024-го року, коли Андрій Шевченко став новим президентом Асоціації, змінивши на цій посаді Андрія Павелка. "За" колишнього тренера збірної України проголосували 93 делегати УАФ.
Що відомо про суддівську кар'єру Катерини Монзуль
- Катерина Монзуль – одна з найкращих арбітринь не лише українського футболу.
- Монзуль є першою суддею в Україні, яка увійшла до елітної категорії арбітрів ФІФА, та першою, яка жінкою-арбітром, яка почала обслуговувати матчі УПЛ.
- У її досвіді є робота на фіналі жіночої Ліги чемпіонів-2013/2014 та жіночого ЧС-2015.
- У 2015-му році отримала звання найкращої арбітрині світу.
- Монзуль була лише другою в історії арбітринею, яка обслуговувала матч відбору на чоловічому Мундіалі. За її спиною ще багато інших футбольних суддівських регалій.