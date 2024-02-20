Поліграф та жеребкування суддів: Монзуль офіційно очолила Комітет арбітрів УАФ

У вівторок, 20 лютого, відбувається засідання Виконкому УАФ, у якому прийняли нові зміни в українському футболі. Кадрові зміни стосуються суддівського комітету.

Виконком УАФ обрав Катерину Монзуль новою головою Комітету арбітрів. Раніше цю посаду із 2015-го року обіймав скандальний італієць Лучано Лучі. До цього він із 2010-го року був асистента не менш скандального П'єрлуїджі Колліни, який тоді був куратора суддівського корпусу в Україні.

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Італійці більше не керуватимуть українськими суддями

Це означатиме, що Монзуль припиняє роботу судді на футбольному полі та займеться обов'язками на новій посаді.

Також Виконком УАФ прийняв революційні зміни в українському арбітражі. Було підтримано пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період.

Крім того, при призначенні суддів на поєдинки буде використовуватися система жеребкування.

Нагадаємо, що глобальні зміни в УАФ розпочались ще 25 січня 2024-го року, коли Андрій Шевченко став новим президентом Асоціації, змінивши на цій посаді Андрія Павелка. "За" колишнього тренера збірної України проголосували 93 делегати УАФ.

Що відомо про суддівську кар'єру Катерини Монзуль