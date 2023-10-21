Відразу першою спробою: українка оновила національний рекорд з біг-ейру на Кубку світу

Катерина Коцар вписала своє ім'я в історію українського спорту. Молода атлетка достойно виступила на міжнародній першості.

Катерина Коцар оновила національний рекорд з біг-ейру на Кубку світу. Українка встановила досягнення із першої спроби на змаганнях.

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Стрімголов до висот

Катерина Коцар взяла участь на першому етапі Кубка світу з біг-ейру, котрий проходив у Курі (Швейцарія). Цікаво, що міжнародна першість складається з двох частин (кваліфікації та фіналу), проте організаторам вдалось втілити у життя тільки першу.

У відбірковому етапі спортсмени мали виконати дві спроби, де до заліку враховувалася лише найкраща. Українській атлетці для того, аби потрапити у фінал, потрібно було увійти до першої вісімки за підсумками кваліфікації (участь у змаганнях брали 12 кандидатів).

. Біг-ейр – дисципліна фристайлу, в якій спортсмени виконують стрибки на сноуборді зі спеціального трампліну. Під час змагань судді оцінюють стрибки спортсменів, враховуючи складність трюків, а також "чистоту" та видовищність спроби.

У першій спробі Коцар вдалось набрати 88,00 бала, що стало її найкращим результатом у кар'єрі. Варто відзначити, що Катерині лише одного разу вдалось отримати оцінку більше 80 на рівні Кубка світу (2 2022-му році у тій ж Швейцарії). Друга спроба українки не увінчалась успіхом – всього 14,50 балів, та от перший результат розмістив Коцар на 5-му місці, що дозволило їй пройти кваліфікацію.

Однак згодом сталось непередбачуване. У день самого фіналу організатори міжнародної першості повідомили, що дощ та поривчастий вітер завадили підготувати змагання для їхнього безпечного проведення, тому його скасували. Таким чином, результати відбіркового етапу стали фінальними, що подарувало Катерині 5-у сходинку на турнірі в Швейцарії, що стало новим національним рекордом (раніше найкращим досягненням було 6-е місце, яке також належало Коцар).

Відео виступу українки:

Переможницею змагань стала швейцарка Матільда Гремо. "Срібло" та "бронза" дісталось представницям Франції, а саме Тесс Леді та Сарі Геффлін відповідно.