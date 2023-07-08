Українська голкіперка з Марселя кинула самовпевнений виклик Маліновському

Наприкінці червня 2023 року Марсель оголосив про підписання української голкіперки Катерини Боклач. Тепер у французькому клубі є українські представники в обох командах.

Українська футболістка розповіла, чи стежить за грою Руслана Маліновського у першій команді Марселя. Катерина Боклач зізналась, що дивиться матчі за участь українця у Марселі та збірній України, хоча особисто не знайома зі своїм земляком.

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Боклач: Маліновський нехай ще спробує мені забити

Воротарка французького клубу впевнена, що з часом зможе зустрітись та особисто познайомитись із півзахисником.

"Жіноча команда разом із чоловічою завжди присутні на різноманітних відкритих заходах, зустрічах із керівництвом, банкетах із приводу відкриття та закриття сезону. Тому ми точно побачимося. Можливо, навіть вдасться сфотографуватися", – сказав Боклач.

Також Катерина висловила свою думку щодо потужного удару Маліновського, кинувши виклик Руслану. Відзначимо, що українка отримала у Марселі футболку з першим номером.

Сильний удар? Маліновський нехай ще спробує мені забити! Коли відбувалася моя офіційна презентація в Марселі, то спілкувалася із керівництвом клубу. Серед менеджерів були й люди, що займаються справами чоловічої команди. Вони добре відгукувалися про нього. Казали, що дуже ним задоволені та хотіли б, аби він і надалі залишався в команді та допомагав їй боротися за найвищі місця,

– розповіла футболістка "провансальців".

Нагадаємо, що Маліновський виступає за Марсель із липня 2023 року. Із того моменту Руслан встиг провести за французький клуб 23 матчі, у яких відзначився 2 голами та одним асистом. Його контракт із "провансальцями" розрахований до 30 червня 2026 року.

. До переходу у Марсель Боклач захищала кольори французького Гренобля. Ткож Катерина виступала за українські клуби: Буковинська Надія (Чернівці), Інвіктус (Київ), Ладомир (Володимир), польський Гурнік та вірменський Хаяса.