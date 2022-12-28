Аргентина вперше за 36 років стала чемпіоном світу. Катар, який приймав мундіаль, створить міні-музей в честь головного героя латиноамериканської збірної Ліонеля Мессі.

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Гравці збірної Аргентини проживали у готелі Qatar University Hotel, який знаходить в Досі столиці Катару. Лонель Мессі проживав у номері В201. Кімната найближчим часом буде прикрашена атрибутами Ліонеля Мессі. Речі повинні будуть нагадувати вболівальникам про успіхи та досягнення легендарного аргентинця. Приміщення буде перейменовано в музей, а вхід буде відкритим для студентів та гостей країни.

Аль Хітмі директор Університету Катару розповів, що кімната гравця увіковічнить досягнення збірної Аргентини:

Кімната гравця аргентинської команди Ліонеля Мессі залишиться без змін і буде доступною лише для відвідування, а не для проживання, оскільки вона буде служити невеликим музеєм, який міститиме всі речі Мессі та буде спадщиною для студентів і поколінь. Кімната буде симоволом великих досягнень Мессі під час Чемпіонату світу, – розповів директор.

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