Перша трагедія на ЧС-2022: в Катарі помер уболівальник збірної Уельсу

Уболівальник з Уельсу Кевін Девіс помер у Катарі, не доїхавши на матч своєї збірної проти Ірану. Йому стало зле перед грою своїх улюбленців.

За повідомленням джерела, Кевін Девіс прибув до Катару разом із сином та друзями. Вони планували відвідати поєдинки збірної Уельсу на чемпіонаті світу.

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Перед поїздкою на гру Уельсу проти Ірану, яка відбулася 25 листопада, вболівальнику стало зле. Друзі Девіса відвезли його до місцевої лікарні, але врятувати життя не вдалося. Уболівальнику збірної Уельсу було 62 роки.

Його сім'ї надається консульська допомога Великої Британії. Футбольна асоціація Уельсу висловила співчуття сім'ї та друзям Девіса.

Наші глибокі співчуття від усіх у Футбольній асоціації Уельсу. Наші думки з сім'єю та друзями Кевіна в цей сумний час. Асоціація перебуває в контакті з сім'єю Кевіна, щоб допомогти всім, чим ми можемо,

— написано у заяві асоціації.

Нагадаємо, збірна Уельсу програла іранцям (0:2), пропустивши два голи на останніх хвилинах компенсованого часу. Бейл і компанія практично втратили шанси вийти до плей-оф ЧС-2022.

Свій наступний поєдинок збірна Уельсу зіграє 29 листопада проти Англії. Після двох зіграних матчів валлійці займають останню сходинку в групі В, маючи в активі лише один бал.