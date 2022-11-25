Катар офіційно вилетів з ЧС-2022: раніше лише один господар Мундіалю не виходив з групи

Команда Фелікса Санчеса виявилась безпорадною перед еквадорцями та сенегальцями. Як наслідок, "бордові" не візьмуть участь у плей-офф турніра.

В групі А на чемпіонаті світу підійшов до завершення другий тур. В останньому матчі Нідерланди не змогли перемогти Еквадор, розписавши нічию 1:1.

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У першій грі дня свою перемогу здобув Сенегал. Підопічні Аліу Сіссе нанесли господарям турніру Катару другу поспіль поразку на їх дебютному Мундіалі, пише 24 канал.

Цей результат став вироком для катарців. Команда Фелікса Санчеса стала першою збірною, яка оформила достроковий виліт з ЧС-2022. Відстань до перших двох команд складає 4 очки, що відіграти за один тур неможливо.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Нідерланди 1 1 0 3:1 4 2 Еквадор 1 1 0 3:1 4 3 Сенегал 1 0 1 3:3 3 4 Катар 0 0 3 1:5 0

Таким чином Катар став лише другим господарем ЧС, який не зміг пройти групову стадію. Раніше на першому ж етапі завершувала свої виступи лише ПАР у 2010 році. Втім тоді "Бафана Бафана" обіграла французів, взяла у підсумку 4 очки і лише за різницею голів віддала другу сходинку Мексиці.

До теми Катар забив перший гол на ЧС-2022, але програв і майже вилетів з Мундіалю

В останньому турі катарці спробують гучно грюкнути дверима у грі з фаворитом квартету Нідерландами. У свою чергу Сенегал та Еквадор в очній дуелі посперечаються за право вийти в плей-офф. Південноамериканську команду влаштує нічия.