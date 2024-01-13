"Гірники" у тренді: у Європі поклали око на чемпіона світу у складі Шахтаря
Джерело:Index.hr
Все більше європейських клубів придивляються до футболістів донецького Шахтаря. Ще одним гравцем, якого сватають в інші команди став Олексій Кащук.
23-річним правим вінгером зацікавились одразу два європейські клуби. Мова йде про хорватський Хайдук та азербайджанський Нефтчі.
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"Гірники" нарозхват
Хайдука вже давно цікавиться Кащуком. Ще влітку 2023-го хорватський колектив хотів підсилитись українським футболістом, але не склалось. Тепер хорвати мають другу спробу, адже хочуть закрити проблему правого флангу атаки.
Ймовірно, що клуб зі Спліта зробить усе, аби вже у зимове трансферне вікно підписати українця.Цікаво. Контракт Кащука із Шахтарем спливає по закінченню поточного сезону-2023/2024. Тому усім зацікавленим клубам потрібно буде витратитись на трансфер Олексія. На Transermarkt вартість футболіста оцінюють у 2,50 мільйона євро.
Слід виділити той факт, що обидва претенденти йдуть у верхівках турнірних таблиць місцевих чемпіонатів. Нефтчі із 28 балами замикає ТОП-3, а Хайдук із 41 очком йде лідером.
Відзначимо, що ще однією трансферною ціллю європейських грандів є Георгій Судаков, яким цікавляться Наполі та Ювентус. Натомість "гірникам" вдалось зберегти свого іншого лідера Артема Бондаренка, із яким донеччани підписали довгостроковий контракт до кінця 2028-го року.
Це ідентичний хід, як було із Георгієм, який уклав тривалу угоду, що дозволить Шахтарю солідно заробити на його майбутньому трансфері.
Футбольна кар'єра Олексія Кащука
- В Україні Кащук встиг пограти не лише за Шахтар. Із 2019-го по 2022-й роки виступав в оренді за Маріуполь.
- Наприкінці березня 2022-го вперше поїхав грати за кордон. "Гірники" віддали Олексія в оренду в азербайджанський Сабах. Тому місцевий футбол для нього не буде новинкою.
- Вкінці червня 2023-го Кащук повернувся з оренди у Шахтар та більше не покидав донеччан.
- У поточному сезоні-2023/2024 правий вінгер провів за донецький клуб 12 матчів, у яких забив 4 голи та віддав асист.
- Має за своєю спиною 13 проведених матчів за збірну України U-21.
- У 2019-му році разом зі збірною України U-20 став чемпіоном світу.