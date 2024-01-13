"Гірники" у тренді: у Європі поклали око на чемпіона світу у складі Шахтаря

Все більше європейських клубів придивляються до футболістів донецького Шахтаря. Ще одним гравцем, якого сватають в інші команди став Олексій Кащук.

23-річним правим вінгером зацікавились одразу два європейські клуби. Мова йде про хорватський Хайдук та азербайджанський Нефтчі.

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"Гірники" нарозхват

Хайдука вже давно цікавиться Кащуком. Ще влітку 2023-го хорватський колектив хотів підсилитись українським футболістом, але не склалось. Тепер хорвати мають другу спробу, адже хочуть закрити проблему правого флангу атаки.

Ймовірно, що клуб зі Спліта зробить усе, аби вже у зимове трансферне вікно підписати українця.

Контракт Кащука із Шахтарем спливає по закінченню поточного сезону-2023/2024. Тому усім зацікавленим клубам потрібно буде витратитись на трансфер Олексія. На Transermarkt вартість футболіста оцінюють у 2,50 мільйона євро.

Слід виділити той факт, що обидва претенденти йдуть у верхівках турнірних таблиць місцевих чемпіонатів. Нефтчі із 28 балами замикає ТОП-3, а Хайдук із 41 очком йде лідером.

Відзначимо, що ще однією трансферною ціллю європейських грандів є Георгій Судаков, яким цікавляться Наполі та Ювентус. Натомість "гірникам" вдалось зберегти свого іншого лідера Артема Бондаренка, із яким донеччани підписали довгостроковий контракт до кінця 2028-го року.

Це ідентичний хід, як було із Георгієм, який уклав тривалу угоду, що дозволить Шахтарю солідно заробити на його майбутньому трансфері.

Футбольна кар'єра Олексія Кащука