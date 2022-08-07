Дуже цікаво спостерігати, – легенда Ліверпуля Каррагер відзначив дебют Зінченка в Арсеналі

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсенала у першому турі АПЛ проти Крістал Пелес. Українець отримав схвальні відгуки за гру.

Каррагер: У його грі відмінний мікс

Легендарний захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер вслід за Мікелем Артетою похвалив Олександра Зінченка. Колишній футболіст високо оцінив дебют українця.

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На його думку, Зінченко додасть Арсеналу різноманітності на футбольному полі.

Дуже цікаво спостерігати за Зінченко. Він заповнює ті ж позиції в середині поля, як це було в МанСіті. В інших випадках він грав дуже високо і широко. У його грі відмінний мікс. Дійсно, гравець збірної України може значно змінити гру Арсенала, враховуючи, що він незвичайний лівий захисник,

– сказав Каррагер.

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