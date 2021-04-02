Карпати вимагають від УПЛ 400 тисяч євро і вже подали заяву в Лозанну

Львівські Карпати звернулися до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з позовом проти УПЛ. Причина звернення – невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу по платежах солідарності УЄФА за виховання дітей за сезон 2019/20.

Карпати вимагають виплатити їм близько 400 тисяч євро як клубу УПЛ, оскільки в тому сезоні команда виступала в елітній лізі.

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Карпатам запропонували меншу суму

Повідомляється, що УПЛ відхилила запит Карпат і розподілила більшу частину отриманих від УЄФА грошей серед клубів, які грають в Прем'єр-лізі в нинішньому сезоні.

Карпатам були запропоновані виплати як клубу нижчого дивізіону, з чим уже не погодився саме львівський клуб.

Команда зі Львова займає 13 рядок у групі А Другої ліги України. Після 13 зіграних турів у Карпат всього чотири набраних очка. Наступний матч "зелено-білі" проведу 9 квітня на виїзді проти Чернігова.