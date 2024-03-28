"Леви" Маркевича спробують продовжити переможну ходу: онлайн-трансляція матчу Карпати – Вікторія

У п'ятницю, 29 березня, стартує 2-й тур другого етапу сезону-2023/2024 у Першій лізі України. В одному із ігор львівські Карпати зіграють проти сумської Вікторії. Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Це буде другий поспіль матч для "левів" перед власними уболівальниками. Тому без 12-го гравця футболісти львівського клубу точно не залишаться, не дивлячись на те, що поєдинок відбудеться у будній день, передає 24 Канал.

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Другий поспіль домашній матч для Карпат

У минулому турі "зелено-білі" потішили своїх фанатів вольовою перемогою над СК Полтава 2:1. Львів'яни першими забили завдяки неймовірному голу Полегенька, але на 79-й хвилині гостей зрівняли цифри на табло. Карпати не опустили рук та вжен у компенсований до матчу час заробили право на пенальті після гри рукою футболіста Полтави у штрафному майданчику гостей.

Полегенько переграв голкіпера та оформив дубль, який приніс Карпатам домашню перемогу 2:1.

Щодо Вікторії, то клуб із Сум розписав нульову мирову на виїзді проти Агробізнеса.

Після першого офіційного туру чемпіонських перегон Карпати утримують лідерство у таблиці – 48 балів. На три очки менше у другого Інгульця. Вікторія ж із 31 пунктом йде 6-ю.

Кадрові втрати "левів" та повернення збірника

Напередодні очної гри Мирон Маркевич не зможе розраховувати на двох гравців – захисника Богдана Векляка, який отримав вилучення у минулій грі проти Полтави за фол останньої надії, та основного нападника Іґора Невеса. Натомість у розташування "левів" повернувся Владислав Бабогло, який приїхав зі збірної Молдови.

Стартовий свисток головного арбітра Віталія Маляра а стадіоні "Україна" пролунає о 13:00.

Карпати – Вікторія: онлайн-трансляція матчу