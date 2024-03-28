Это будет второй подряд матч для "львов" перед собственными болельщиками. Поэтому без 12-го игрока футболисты львовского клуба точно не останутся, несмотря на то, что поединок состоится в будний день, передает 24 Канал.

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Второй подряд домашний матч для Карпат

В прошлом туре "зелено-белые" порадовали своих фанатов волевой победой над СК Полтава 2:1. Львовяне первыми забили благодаря невероятному голу Полегенько, но на 79-й минуте гостей сравняли цифры на табло. Карпаты не опустили рук и вжен в компенсированное к матчу время заработали право на пенальти после игры рукой футболиста Полтавы в штрафной площадке гостей.

Полегенько переиграл голкипера и оформил дубль, который принес Карпатам домашнюю победу 2:1.

Относительно Виктории, то клуб из Сум расписал нулевую мировую на выезде против Агробизнеса.

После первого официального тура чемпионских гонок Карпаты удерживают лидерство в таблице – 48 баллов. На три очка меньше у второго Ингульца. Виктория же с 31 пунктом идет 6-й.

Кадровые потери "львов" и возвращение сборника

Накануне очной игры Мирон Маркевич не сможет рассчитывать на двух игроков – защитника Богдана Векляка, который получил удаление в прошлой игре против Полтавы за фол последней надежды, и основного нападающего Игора Невеса. Зато в расположение "львов" вернулся Владислав Бабогло, который приехал из сборной Молдовы.

Обратите внимание! Стартовый свисток главного арбитра Виталия Маляра а стадионе "Украина" прозвучит в 13:00.

Карпаты – Виктория: онлайн-трансляция матча