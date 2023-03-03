Тепер рішення за збірною України: Карпати відмовились від форми Joma, яка працює в Росії

Львівський футбольний клуб Карпати оголосив, що змінив постачальника спортивної форми та екіпірування. Перед тим команда виступала у формі від іспанського виробника Joma. Але виявилося, що ця компанія продовжує випускати форму і для російських команд.

Компанія Joma після початку війни оголосила, що припинила спонсорську діяльність з російськими та білоруськими клубами. Однак це не означало, що російські клуби не могли й далі використовувати форму Joma. Тільки цього разу вони її отримували не в рамках спонсорських угод з виробником, а закуповували. У той самий час Joma виготовляла і форму для збірних України з футболу.

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3 березня 2023 року виявилося, що саме в формі Joma буде виступати ще один російський клуб – Зєніт, титульним спонсором якого є "Газпром".

Львівські Карпати, які теж використовували форму від Joma, заявили, що змінили постачальника. І вказали, що "причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку".

Нового постачальника клуб обрав ще в лютому. Але в березні футболісти в товариських матчах виступатимуть ще в старій формі від Joma. Як пояснили в клубі, все через те, що зміна форми є тривалим процесом.

Карпати та збірна України – не єдині команди, які в Україні виступають у формі від Joma. В УПЛ її використовують також клуби Кривбас, Інгулець та Металіст. Окрім того, форму від Joma використовують і українські арбітри під час матчів.