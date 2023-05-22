Карпати врятує лише диво: львів'яни розгромно програли прямому конкуренту за вихід в УПЛ – відео

Підопічні Андрія Тлумака не змогли взяти очки на полі ЛНЗ, який вже гарантував собі місце у плей-офф за вихід у вищій дивізіон чемпіонату України. Тепер Карпатам треба сподіватися на подарунок від запорізького Металурга.

Карпати на межі провалу

У чемпіонській групі Першої ліги відбулись поєдинки передостаннього туру. Минулого тижня Оболонь та Полісся гарантували собі вихід в УПЛ, але боротьба за участь у перехідних іграх ще триває, пише 24 канал.

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На 3-4 місця претендували черкаський ЛНЗ, львівські Карпати та запорізький Металург. Перші мали гандикап у два бали над суперниками, тому були головними фаворитами на місце у плей-офф.

Для дострокового гарантування черкасцям треба було обіграти вдома Карпати. Підопічні Олександра Ковпака не мали проблем із львів'янами, здобувши розгромну перемогу (4:1).

Рахунок ЛНЗ відкрив перед перервою завдяку Галенку, а у другому таймі господарі забили ще тричі. Карпати ж відповіли лише одним м'ячем від Рябова. Таким чином, ЛНЗ гарантує собі місце у топ-четвірці і точно зіграє у плей-офф за вихід в УПЛ.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Карпати:

Металург наближається до УПЛ

А ось Карпати практично позбавились шансів на підвищення у класі. У паралельному матчі Металург мінімально переграв Епіцентр завдяки пізньому голу Басова. Запоріжці відірвались від Карпат на три бали перед останнім туром.

Ситуація для "левів" виглядає майже тупіковою. Підопічним Тлумака у фінальній грі сезону мають подолати вдома Оболонь та дочекатись, що Металург програє аутсайдеру групи тернопільській Ниві на виїзді.

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При цьому Карпатам треба ще і ліквідувати різницю м'ячів. У запоріжців наразі +2, тоді як у львів'ян -4. Матчі останнього туру пройдуть наступної суботи, 27 травня. Початок – о 17:00 за київським часом.