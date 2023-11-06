У групі "А" головною несподіванкою була поразка львівських Карпат. Епіцентр знову дав солідний бій лідеру турнірної таблиці та завдав "зелено-білим" першої поразки у поточному сезоні Першої ліги-2023/2024, повідомляє 24 Канал.

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Перша поразка Маркевича

Матч Епіцентр – Карпати відбувся 5 листопада, хоча запланований був на 4-те листопада. Однак через тривалу повітряну тривогу, яка поширилась усією країною, поєдинок перенесли на інший день. Як бачимо, що ці зміни негативно вплинули на "левів".

Вже на старті поєдинку Глущук вивів Епіцентр уперед 1:0. 30 хвилин, саме стільки часу господарі поля вели у рахунку. На 35-й хвилині Костенко, який перетворюється у справжнього лідера Карпат, забив свій 4-й м'яч у поточному сезоні. Ян відзначився вже у другому матчі поспіль за команду Мирона Маркевича.

Під завісу першого тайму вже Полегенько класно відгукнувся на передачу у воротарський майданчик господарів та головою розстріляв володіння Жмурка. Карпати забили гол у роздягальну та вже з переможним рахунком пішли на 15-хвилинну перерву.

Відпочинок пішов на користь господарям, які на 58-й хвилині зрівняли рахунок 2:2. Кравчук став автором голу, а згодом й головним героєм Епіцентра. Через 20 хвилин саме Кравчук оформив дубль та вивів господарів уперед, скориставшись подарунком від Саківа 3:2.

Могли "зелено-білі" зрівнювати рахунок, якби удар Полегенька не був у стійку воріт, а Іґор Невес не пробив головою над поперечиною після подачі з кутового.

Не найкраща гра у захисті "левів" привела до першої поразки у сезоні Першої ліги України-2023/2024. Епіцентр відсвяткував перемогу над лідером групи "А" – 3:2. Це реванш Епіцентра після поразки 2:0 у Львові.

Результати усіх матчів 15-го туру групи "А":

Агробізнес – Нива Тернопіль 2:1

Металіст – Буковина 2:3

Поділля – Хуст 4:1

Епіцентр – Карпати 3:2

Нива Бузова – Прикарпаття 0:1

До слова. Карпати, попри поразку залишаються лідерами групи "А", набравши у 15 поєдинках 36 балів. Другий Агробізнес відстає від "левів" рівно на 10 балів. Третю сходинку посідає якраз Епіцентр (24 очки).

Серія без перемог Інгульця продовжується

В іншій групі "Б" теж не обійшлось без чергової несподіванки. Інгулець вже у третьому матчі поспіль не може перемогти.

Цього разу клуб із Петрового розписав "суху" мирову із запорізьким Металургом. Востаннє Інгулець перемагав ще 15 жовтня у грі проти Діназу (0:2). Якесь безвиграшне прокляття впало на клуб, який лише у минулому сезоні-2022/2023 виступав в УПЛ.

Однак перед цим Інгулець зробив серйозний гандикап перед суперниками, аби попри таку серію продовжувати залишатись на першому місці у турнірній таблиці групи "Б".

Інгулець має у своєму активі 35 балів, а це на 8 очок більше, аніж у другої сумської Вікторії. Третім йде Лівий берег, який теж набрав 27 пунктів, як і Вікторія.

Результати поєдинків туру у групі "Б":

Кремінь – Чернігів-ШВСМ 2:1

Гірник-Спорт – Діназ 2:0

Металург Запоріжжя – Інгулець 0:0

Маріуполь – Лівий берег 0:2

Вікторія – Полтава 0:0

Цікаво! У наступному турі Першої ліги Карпати приймуть Агробізнес, а Інгулець поміряється силами з Кременем.