Штраф та лекції: КДК нестандартно покарав тренера Карпат за нецензурну лайку

Під час матчу чемпіонату УПЛ тренер львівських Карпат Ігор Єрмаков не зміг стримати емоції. Тепер клубу доведеться заплатити чималий штраф за неетичну поведінку представника тренерського штабу.

У поєдинку 2-го туру УПЛ Карпати розгромили бронзового призера минулого чемпіонату Кривбас з рахунком 3:0. Сенсаційна перемога завершилася гучним скандалом.

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Суворе покарання від УАФ

Під час матчу помічник головного тренера "левів" Ігор Єрмаков нецензурно вигукнув в бік лави запасних Кривбасу: "С***ть б**ть". Через цей інцидент Юрій Вернидуб відмовився потиснути руку Владиславу Лупашко.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув інцидент під час засідання та виніс покарання. Кривбас отримав штраф у 50 тисяч гривень за "неетичну, некоректну поведінку головного тренера Юрія Вернидуба". Крім того, криворізький клуб заплатить ще 25 тисяч за відмову рукостискання після матчу.

Особливе покарання отримали Карпати. За "неетичну, некоректну поведінку тренера команди Ігоря Єрмакова" клуб заплатить 100 тисяч гривень. Також фахівця зобов'язали провести дві освітні лекції на тему "Необхідності дотримання положень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами та офіційними особами клубів до, під час та після матчів для команди Карпати та команди Карпати U-19. Тривалість кожної лекції повинна бути не менша 45 хвилин.

Нагадаємо, що раніше КДК ухвалило рішення провести матч Карпати – Ворскла без глядачів. Все через перевищення кількості вболівальників на поєдинку з Динамо.