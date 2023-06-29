Колишня перша ракетка світу несподівано оголосила про повернення на корт: що планує спортсменка

Каролін Возняцкі пробула без тенісу три роки і за цей час народила двох малюків. Врешті-решт данці стало сумно без улюбленого виду спорту.

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі у 2019 році оголосила про завершення кар'єри. Востаннє данка вийшла на корт на Australian Open-2020.

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Дівчина зізнавалась, що має намір зайнятися справами поза спортом. Втім нещодавно 32-річна Возняцкі оголосила про повернення на корт.

Під час паузи дівчина народила двох дітей від баскетболіста Девіда Лі. І ось тепер Каролін розповіла, як вирішила відновити кар'єру.

Одного дня минулого року я провела кілька тренувань. Коли батько відвідав мене у Флориді, я зрозуміла, що мені потрібна порада. Я тренувалася 20-30 хвилин. Але в один момент він сказав мені, що я б'ю краще, ніж будь-коли. Тоді я зрозуміла, що маю повернутися. Повертаюсь до того. що люблю,

– зізналась Возняцкі.

Успіхи Каролін Возняцкі

Дівчина має повернутися у серпні на турнір в Монреалі та має намір зіграти на US Open 2023. Організатору американського турніру навіть надали їй wild card.

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Возняцкі зізналась, що її мета виграти другий турнір Grand Slam в кар'єрі та виступити на Олімпійських іграх-2024. Єдиною перемогою данки на найпрестижніших змаганнях є тріумф на Australian Open-2018.

Також вона виходила у фінали на US Open у 2009 та 2014 роках. Всьго за свою кар'єру Каролін виграла 30 титулів на турнірах. Возняцкі тричі очолювала рейтинг WTA та провела на першому рядку 71 тиждень сумарно.