Карма за травму Нкунку: Франція може втратити ще одного гравця Реала перед грою на ЧС-2022

Чим ближче до першого матчу чемпіонату світу-2022, тим більше проблем у складі збірної Франції. Чинні чемпіони світу можуть зіткнутись із кадровим голодом під час Мундіалю.

Нещодавно з'явилась неприємна для французьких уболівальників інформація про Каріма Бензема. Нападник пропустить чемпіонат світу з футболу. Тепер у головного тренера Дідьє Дешама може виникнути новий головний біль.

До теми Черговий удар по чемпіонам: володар Золотого М'яча Карім Бензема може пропустити ЧС-2022

Ще одна можлива втрата

20-річний півзахисник Реала Едуардо Камавінга пропустив тренування чинних чемпіонів. Футболіст відчув дискомфорт м'язах стегна. Через що тренерський штаб вирішив поберегти молодого гравця.

Це може бути ще одна втрата для французької збірної напередодні першого матчу Мундіалю проти Австралії.

Поєдинок Франція – Австралія відбудеться 22 листопада о 21:00 за Києвом.

На Мундіалі-2022 Франції через травми не допоможе ціла група футболістів – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе, Карім Бензема та Крістофер Нкунку.

Цікаво, що саме Камавінга завдав травми Нкунку. Неприємний епізод стався вже під час тренування у збірній Франції. Півзахисник Реала "проїхався" по лівій нозі Крістофера.

Можливо, це карма для Камавінги після завданого пошкодження партнеру по національній команді.

Нагадаємо, що у груповому раунді команді Дешама зустрінеться не лише з Австралією. 26 листопада французи зіграють проти Данії, а вже 30 листопада проведуть гру проти Тунісу.