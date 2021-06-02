Карло Анчелотті офіційно повернувся на пост тренера Реала

Мадридський Реал оголосив про повернення на тренерський місток Карло Анчелотті. Наставник підписав контракт на 3 роки.

Повернення Карло

Керівництво Реала визначилось із наступником Зінедіна Зідана. Ним став 61-річний італійський спеціаліст Карло Анчелотті. Наставник буде керувати командою до 2024 року.

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Раніше тренер вже очолював "Королівський клуб" – з 2013 по 2015 роки. З командою він перемагав у Лізі чемпіонів, Кубку Іспанії, Суперкубку та на Клубному чемпіонаті світу.

Реал зупинився на Карло Анчелотті. Серед кандидатів на тренерське крісло мадридців були Антоніо Конте, Рауль та Массіміліано Аллегрі.