"Вершкові" здобули перемогу з рахунком 3:2. Цей результат дозволив Карло Анчелотті переписати історію іспанського футболу, повідомляє журналіст ESPN.

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Особлива ніч для Анчелотті

Він встановив тренерський рекорд у чемпіонаті Іспанії за тривалістю безпрограшної серії. Наразі італієць має вже 39 матчів поспіль без поразок.

Попереднім рекордсменом іспанської Ла Ліги був Альберто Ормаечеа, який очолював Реал Сосьєдад. Під його керівництвом баскський клуб не поступався у 38 поєдинках поспіль у період з 1979 по 1980 рік.

Дивіться відеоогляд матчу Реал – Алавес

Цікаво. Нинішня безпрограшна серія Реала є другою за тривалістю в історії Ла Ліги. Абсолютний рекорд утримує Барселона, яка не зазнавала поразок в 43 матчах з 2017 по 2018 рік, проте тоді командою керували два наставники – спочатку Луїс Енріке, а потім Ернесто Вальверде.

Зазначимо, що наступний поєдинок Реал проведе 29 вересня проти Атлетіко. Стартовий свисток пролунає о 22:00.