Напередодні матчів з Шахтарем: суперник "гірників" в 1/16 ЛЄ підписав іменитого нападника

Французький Ренн вирішив підсилитись напередодні зустрічі з донецьким Шахтарем. Склад "червоно-чорних" підсилив досвідчних нападник.

Ренн оформив трансфер камерунця Карла Токо Екамбі. Гравець буде допомагати французькому колективу до кінця поточного сезону.

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"Червоно-чорні" орендували 30-річного камерунського нападника у Ліона до кінця сезону 2022/2023. В угоді не передбачено права викупу футболіста. Токо Екамбі явне підсилення для Ренна не тільки у внутрішньому чемпіонаті, де вони боряться за вихід у Лігу Чемпіонів, а й у боротьбі за висоти у Лізі Європи. Камерунський нападник точно зможе попсувати нерви захисникам та тренерському штабу Шахтаря.

Кар'єра Токо Екамбі