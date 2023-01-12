Бензема дістався до рекорду Мессі у Суперкубку Іспанії

Реал обіграв Валенсію у півфіналі Суперкубка Іспанії. Автором єдиного голу у складі мадридського клубу став Карім Бензема.

На 39-й хвилині Бензема після контакту із захисником Валенсії опинився на газоні. Суддя миттєво призначив пенальті у ворота "кажанів".

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Повторив рекорд Лео

Пробивати 11-метровий взявся сам постраждалий. Французький нападник Реала легко розвів м'яч та голкіпера по різних кутах воріт. Бензема відкрив рахунок у поєдинку 1:0.

Щоправда, на старті другого тайму Валенсія завдяки голу Ліно зрівнялась за цифрами на табло 1:1. Переможця зустрічі команди не визначили навіть у додаткових 15-хвилинних таймах. Тому довелось пробивати серію 11-метрових ударів, де точнішими були футболісти Карло Анчелотті 4:3.

Один із пенальті забив Бензема. Карім вдруге у цьому матчі виграв дуель у голкіпера Валенсії.

Бензема забив вже у п'яти поєдинках поспіль у рамках Суперкубка Іспанії. Завдяки цій результативній статистиці Каріму вдалось повторити рекорд Ліонеля Мессі у кубковому турнірі. Але Лео за 5 матчів наколотив раніше 8 голів, а Бензема забивав у кожному з поєдинків лише по голу.

15 січня француз може покращити свою гольову статистику. У цей день Реал побореться за перемогу у Суперкубку Іспанії.

Суперник "вершкових" визначиться 12 січня, коли Бетіс зіграє проти Барселони. Можливо, на нас чекатиме чергове "Ель Класіко".

У сезоні-2022/2023 Бензема забив вже 10 голів у 15 матчах, а також відзначився одним асистом.