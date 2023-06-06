На заздрість клубу Роналду: чемпіон Саудівської Аравії підписав Каріма Бензема

Французький форвард Карім Бензема проведе найближчі роки в чемпіонаті Саудівської Аравії. Нападник зароблятиме космічні гроші в новій команді.

Колишній лідер "королівського клубу" Карім Бензема офіційно став гравцем Аль-Іттіхаду. Чемпіон Саудівської Аравії оголосив про трансфер зіркового форварда.

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В чемпіонат до Роналду

Дія контракту 35-річного француза розрахована до 2026 року. За повідомленням відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Бензема зароблятиме майже 200 мільйонів євро за сезон, в тому числі за комерційними угодами.

Таким чином, саудити за допомогою грошей зуміли заманити ще одну суперзірку. Нагадаємо, що взимку гравцем саудівського Аль-Насру став португалець Кріштіану Роналду. Обидва футболісти свого часу разом грали за Реал.

До речі, в сезоні 2022/23 Аль-Іттіхад став чемпіоном Саудівської Аравії, випередивши клуб Роналду на 5 пунктів. Нова команда Бензема кваліфікувалася в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів.