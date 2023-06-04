Карім Бензема приєднався до складу мадридського Реала у 2009 році, перейшовши з "Ліона" за 35 мільйонів євро. Француз провів 14 сезонів у Мадриді, за які встиг здобути 24 трофея та стати володарем Золотого м'яча.

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Легендарний форвард сам вирішив своє майбутнє

Після завершення чинного сезону сторони вирішили не продовжувати контракт, термін якого закінчується 30 червня 2023 року.

Карім Бензема отримав право вирішувати своє майбутнє. Уболівальники "Реала" та всі фанати світу насолоджувалися його магічним і унікальним футболом, який зробив його легендою нашого клубу та світового футболу,

– йдеться у заяві клубу.

Останній матч у футболці "вершкових" Карім проведе у неділю, 4 червня, на Сантьяго Бернабеу мадридці зіграють проти "Атлетіка" із Більбао.

Зазначимо. Карім Бензема найтитулованіший гравець в історії мадридського Реала.

Спадщина Бензема в Реалі