Український боксер Чухаджян вистояв 12 раундів, але програв за одноголосним рішенням суддів

У ніч з 7-го на 8-му січня у Вашингтоні відбувся вечір боксу, у якому свій бій провів Карен Чухаджян. Його суперником був Джарон Енніс із США.

Поєдинок, який організувала компанія TGB Promotions, відбувся на Capital One Arena. На кону стояв титул тимчасового чемпіона за версією IBF, пише 24 канал.

До теми Український боксер витримав зухвалий погляд топового американця: відео пекельної дуелі

Без шансів для українця

Джарон Енніс підтвердив свій статус фаворита протистояння, який йому приписали ще напередодні бою проти українця Карена Чухаджяна.

Український боксер працював на ринзі другим номером. Але такий стиль не приніс йому омріяного результату, адже перед поєдинком Карен заявляв, що прилетів у США не лише заради грошей, а щоб влаштувати великий двобій.

Чухаджян та Енніс пройшли увесь 12-раундовий поєдинок, а переможця визначали лише судді. Щоправда, було зрозуміло, хто стане переможцем, адже перевагою володів американець.

Усі три суддівські записки були з однаковим результатом – 120:108. Судді не віддали Карену жодного раунду.

Джарон Енніс здобув перемогу, яка стала для американця 30-ю на професійному ринзі. Боксер із США володіє тимчасовим титулом IBF.

Головною подією вечора боксу стало протистояння Джервонти Девіса з Ектором Луїсом Гарсією. Бій закінчився відмовою Гарсії, який вирішив не продовжувати поєдинок після восьми раундів.