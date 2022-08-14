Щоб у нашій країні наступив мир, – Караваєв розповів про найзаповітнішу мрію

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився думками про підготовку до матчів вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів. Також він розповів про настрої, які панують у команді напередодні важливого протистояння.

Караваєв: Ми маємо викладатися більше ніж на сто відсотків

Футболіст зазначив, що команді важко сконцентруватися на поєдинках через постійні думки про війну. Він наголосив, що постійно слідкує за останніми новинами з України.

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"Звісно, ми це розуміємо, і всі бачать, яка в нас зараз ситуація. Дуже-дуже тяжко виходити на матч, тримаючи в голові всі сумні новини, що відбуваються в Україні. При цьому є багато хороших звісток, але загалом слово "війна" – це вже дуже страшно, і практично неможливо виходити на поле та викидати з голови думки про ті події, що відбуваються на батьківщині.

Але водночас ми розуміємо, що хлопці боронять рідну землю та дають можливість нам грати й представляти свою країну на міжнародній арені, і для нас це великий привілей. Тому ми маємо викладатися більше ніж на сто відсотків, адже нашим захисникам на батьківщині набагато важче", – сказав Караваєв.

Захисник розповів про свою найзаповітнішу мрію. Звісно, як і більшість українців, він хоче, аби у країні панував мир.

Звісно, це найголовніша мрія, щоб тут, перебуваючи за кордоном, одного ранку ми прокинулися та побачили в новинах, що ми виграли війну й у нашій країні наступив мир. Щоб ми почали відбудовувати все, відновлювати та радіти тому, що в нас є. І коли на відео наших військових на передовій бачиш їхній бойовий настрій, їхні посмішки, то й у самого з’являється віра, що все буде добре. Низький їм уклін,

– додав гравець "біло-синіх".

Динамо вже здолало Фенербахче та Штурм у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Останнім суперником стане Бенфіка, поєдинки заплановані на 17 та 23 серпня.