Караваєв розповів про рідних, які перебувають під окупацією у Херсоні
Джерело:твіттер Ендрю Тодоса
Гравець Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, що його рідні перебувають під окупацією. Він вірить у наші ЗСУ та сподівається на швидке визволення своєї родини.
Караваєв: Я дуже переживаю
Сам футболіст народився у Херсоні. Там проживають його батьки та рідні.
До речі Гравці Динамо зустрілися з українськими біженцями перед поєдинком з Боруссією: яскраві фото
Я родом з Херсону, народився там, там зараз мої батьки. Поки все добре.Чекаємо, щоб окупація пройшла, щоб туди прийшли наші війська, визволили наших громадян, які там зараз. Я дуже переживаю, кожен день зідзвонююсь, хочу, щоб якомога швидше настав мир,
– сказав Олександр.
Відео коментаря
Київське Динамо 26 квітня обіграло у благодійному матчі дортмундську Боруссію з рахунком 2:3. Голами відзначились Буяльський та Ванат (двічі).
Перед грою футболісти зустрілися з українськими біженцями.
Наприкінці пресконференції у Румунії Караваєв не зміг стримати емоцій. Гравець висловлюючи подяку українській армії, заплакав і не зміг її продовжити.