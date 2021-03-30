Капітанську пов'язку Роналду після скандалу виставили на благодійний аукціон

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду зі скандалом покинув поле у матчі проти Сербії. Він викинув капітанську пов'язку, яка тепер може врятувати життя 6-місячній дитині.

Скандал стався наприкінці матчу між збірним Сербії та Португалії у Белграді. На третій компенсованій хвилині матчу Роналду відправив м'яч у ворота суперника. Але арбітр не зарахував взяття воріт, адже захисник вибив м'яч. Це рішення розлютило Роналду, тож він покинув поле ще до закінчення гри. А по дорозі у підтрибунні приміщення викинув капітанську пов'язку на поле.

Як це було Роналду зі скандалом покинув поле та викинув капітанську пов'язку через незарахований гол: відео

Варто додати, що згодом повтор показав, що м'яч цілком перетнув лінію воріт. Тож арбітр мав би зарахувати гол. Але на цьому матчі не була задіяна система VAR, тож суддя не міг переглянути повтор. Через цей незарахований гол, Португалія втратила перемогу у матчі проти Сербії. Адже матч закінчився внічию 2:2

Після гри капітанську пов'язку, яку Роналду викинув на поле, підібрав один з працівників стадіону. І виставив її на аукціон Limundo. Кошти, виручені від продажу цієї пов'язки, підуть на лікування шестимісячного Гаврила Джурджевича. Хлопчик страждає атрофією спинних м'язів.

Станом на 16:30 вівторка, 30 березня, ціна на пов'язку досягла майже 700 тисяч сербських динарів. Це понад 190 тисяч гривень. Аукціон триватиме до 2 квітня.