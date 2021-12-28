Шевченко та капітан Дженоа захворіли на COVID-19

Капітан та лідер Дженоа Доменіко Крішито здав позитивний тест на коронавірус. До нього на самоізоляцію приєднався головний наставник команди Андрій Шевченко.

Коронавірус у Дженоа

Досвідчений захисник Дженоа сповістив неприємну звістку у сторіс на своїй сторінці в інстаграмі. Доменіко Крішито зауважив, що він останнім у сім'ї захворів на COVID-19.

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Футболіст засмучений, адже раніше він вже хворів на коронавірус та вакцинувався.

Після дітей, дружини та няні він дістався до мене. Проклятий COVID-19...Після того, як я перехворів рік тому і отримав дві дози, він повернувся,

– написав Крішито.

Також позитивний тест на коронавірус отримав головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко. Про це повідомили у клубі. Інші члени команди здорові.

У гравця буде достатньо часу, щоб зіграти у наступному матчі. Найближчий поєдинок Дженоа зіграє вже у новому 2022-му на виїзді проти Сассуоло (6 січня).

Відзначимо, що з 21 листопада до 5 грудня гравець пропустив офіційні матчі Дженоа через травму. Загалом Крішито відіграв у сезоні-2021/2022 аж 16 матчів, у яких забив 6 м'ячів та зробив один асист.

Крішито, який є лідером Дженоа, міг переїхати за океан. Але не погодився на пропозицію канадського клубу. Доменіко не покинув команду на чолі з Андрієм Шевченком, у якої і так справи йдуть погано.

"Грифони" після 19 турів посідаю місце у зоні вильоту з Серії А – 18-та позиція. За зіграні матчі клуб здобув лише 11 очок. В останньому поєдинку 2021 року Дженоа несподівано розписала "суху" мирову з Аталантою, за яку виступає українець Руслан Маліновський.