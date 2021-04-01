Капітан англійського футбольного клубу раптово помер у 32 роки

У середу, 31 березня, на 33-му році життя помер відомий англійський футболіст, капітан команди Йовіл Таун Лі Коллінз. Про причини смерті гравця не повідомляється.

Йовіл Таун – клуб національної ліги Англії, виступає в п'ятому за силою дивізіону чемпіонату країни.

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"Всі в Йовіл оплакують втрату капітана клубу Лі Коллінза. Наші думки і молитви звернені до його сім'ї і друзів. Ми просимо всіх поважати приватне життя сім'ї в цей час. В даний час клуб не буде давати ніяких коментарів. Наша майбутня гра з Олтрінгемом відкладена", – йдеться в повідомлені клубу.

Що відомо про Лі Коллінза