Наставник третього сорту: екстренер збірної Росії принизив колишнього коуча Шахтаря
Джерело:Calciomercato
Колишній коуч збірної Англії, який встиг попрацювати у Росії, Фабіо Капелло поділився враженнями від тренерської діяльності головного наставника англійського Брайтона Роберто Де Дзербі. Капелло поставив під сумнів професіоналізм екстренера донецького Шахтаря.
77-річний італійський спеціаліст не вважає наставника Брайтона хорошим спеціалістом. Фабіо Капелло називає Роберто Де Дзербі наставником "третього сорту".
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Гвардіола спонсор Де Дзербі
Колишній наставник "трьох левів" зауважив, яке місце посідає команда Де Дзербі у поточному сезоні-2023/2024 у турнірній таблиці АПЛ. А це лише 10-те місце після 36-ти турів. Підопічні італійського тренера набрала 48 балів.
Капелло зазначив, що головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола є спонсором італійського коуча "чайок", пригадавши перемогу Де Дзербі із Шахтарем у Суперкубку України-2021.
Він підготовлений тренер, який відстоює свої ідеї, де б він не працював, і має дуже респектабельного спонсора, такого як Гвардіола. Однак досі ніхто не виявив ініціативу, попри те, що його ім'я пов'язане із лавками низки топ-клубів, а у Брайтоні він має пункт у 15 мільйонів: чесно кажучи, здається, що це дуже багато за тренера,
– сказав Капелло.
Цікаво, що сам Капелло має дуже сумнівну репутацію після того, як влітку 2012-го року поїхав працювати у Росію. Там італієць очолив національну збірну, яку тренував до липня 2015-го, провівши на чолі російської команди 33 матчі.
Відзначимо, що востаннє Капелло був біля тренерського керма ще у березні 2018-го, коли покинув китайський Цзянсу Сунін (24 поєдинки).
Головне про тренерську кар'єру Роберто Де Дзербі
- Восени 2013-го розпочав свою тренерську діяльність у скромному футбольному клубі Дарфо Боаріо. Також очолював Фоджу.
- Його першим серйозним клубом стало Палермо у вересні 2016-го.
- Вже у жовтні наступного року Де Дзербі став головним коучем Беневенто (29 поєдинків).
- А вже влітку 2018-го Роберто очолив Сассуоло. На чолі цієї італійської команди наразі провів найбільше матчів в одному клубі – 120 ігор.
- Чим привернув увагу Шахтаря, у який переїхав працювати вкінці травня 2021-го року. Під його керівництвом команда встигла провести 87 поєдинків. Де Дзербі достроково покинув "гірників" через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Вже у вересні 2022-го поїхав працювати у Брайтон, з яким має контракт до кінця червня 2026-го (87 матчів).