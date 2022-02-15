Канадські ковзанярки здобули "золото" у Пекіні з олімпійським рекордом

В одинадцятий день зимової Олімпіади у Пекіні розіграли комплект нагороду у ковзанярському спорті. Спортсмени змагалися у персьюті.

Драматичне падіння Японії

Канадські ковзанярки стали переможницями з новим олімпійським рекордом. У фіналі вони перемогли збірну Японії, повідомляє 24 канал.

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У персьюті вже було оновлено олімпійський рекорд. Це вдалося збірній Японії, яка була найшвидшою у чвертьфіналі. Команда закінчила свій виступ з результатом 2:53.61 хвилини.

У півфіналах японки випередили збірну ОКР. А представниці Канади обійшли нідерландок.

Ключовим моментом фіналу у жіночому персьюті стало падіння японської ковзанярки Нани Такагі. Перед фінішем канадки випереджали японок на 0.3 секунди, але ті продовжили боротися за золоту медаль.

Проте на фініші Японія втратила свою перемогу. Такагі впала наприкінці гонки та втратила 10 секунд на фініші. Це дозволило канадкам тріумфувати у гонці та оновити олімпійський рекорд – 2:53.44 хвилини.

Відео жіночого персьюту