Канада – США, чехи проти росіян: розклад хокею на Олімпійських іграх 2022

7 лютого 2022 , 14:56
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На Олімпійських іграх у Пекіні 9-го лютого стартують командні змагання серед чоловічих збірних з хокею. За медалі Ігор у Пекіні будуть боротися 12 команд.

Хокейні експерти встигли охрестити квартет A групою смерті, адже в ній зіграють Німеччина, Канада й США, повідомляє 24 канал. Німці були у попередньому фіналі, а Канада здобувала "золото" у 2010 та 2014 роках.

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Жеребкування Олімпіади з хокею

Група A (Німеччина, Канада, США, Китай)
Група B (Чехія, Данія, Швейцарія, Олімпійський комітет Росії)
Група C (Фінляндія, Латвія, Словаччина, Швеція)

Важливо. Груповий раунд на Олімпіаді стартує 9-го лютого й триватиме до 13-го лютого. Переможці кожної групи вийдуть відразу до чвертьфіналу. Ще одна путівка дістанеться найкращій "другій" команді. Решта зіграють у кваліфікації. Переможця визначать 20-го лютого.

Календар хокейних матчів на Олімпіаді в Пекіні

  • 9 лютого

ОКР – Швейцарія
Чехія – Данія

  • 10 лютого

Швеція – Латвія
Фінляндія – Словаччина
Канада – Німеччина
США – Китай

  • 11 лютого

Данія – ОКР
Чехія – Швейцарія
Швеція – Словаччина
Латвія – Фінляндія

  • 12 лютого

Канада – США
Німеччина – Китай
ОКР – Чехія
Швейцарія – Данія

  • 13 лютого

Словаччина – Латвія
Фінляндія – Швеція
Китай – Канада
США – Німеччина

Автор: Михайло Гема