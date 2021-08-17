Камінь спотикання – вартість: Луческу хотів купити Довбика у Динамо
Джерело:Циганик LIVE
Динамо хотіло поповнити свій склад одним із героїв України на Євро-2020 Артемом Довбиком. Чемпіон УПЛ не зміг домовитись із Дніпро-1.
"Не зійшлися у трансферній ціні"
Журналіст Ігор Циганик в авторській програмі розповів, що київське Динамо хотіло придбати нападника у Дніпра-1. Але каменем спотикання стала трансферна вартість футболіста.
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Цікаво, що у Артема Довбика є чинний контракт із дніпрянами, який розрахований до кінця грудня 2023 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість складає 1,5 мільйона євро.
Після Євро-2020 Мірча Луческу дуже сильно хотів бачити Довбика у Динамо. Але керівництво клубів просто не зійшлося в трансферній ціні на цього гравця. Зараз Довбик грає у Дніпро-1 та виконує свій контракт,
– заявив журналіст.
За словами Циганика, керівництво дніпровської команди хоче чималу компенсацію, яку зможе потягнути не кожен клуб.
У минулому сезоні представники Шахтаря виходили на Ігоря Йовічевіча і цікавилися покупкою Довбика, але до конкретних офіційних перемовин справа так і не дійшла.
- Нагадаємо, що Артем Довбик став героєм матчу Швеція – Україна на Євро-2020. Його переможний гол вивів збірну у чвертьфінал турніру.
- У сезоні-2021/2022 форвард відіграв усі 4 із можливих поки що поєдинків УПЛ, у яких забив показує чудову результативність – 4 голи та один асист.