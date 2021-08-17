Камінь спотикання – вартість: Луческу хотів купити Довбика у Динамо

Динамо хотіло поповнити свій склад одним із героїв України на Євро-2020 Артемом Довбиком. Чемпіон УПЛ не зміг домовитись із Дніпро-1.

"Не зійшлися у трансферній ціні"

Журналіст Ігор Циганик в авторській програмі розповів, що київське Динамо хотіло придбати нападника у Дніпра-1. Але каменем спотикання стала трансферна вартість футболіста.

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Цікаво, що у Артема Довбика є чинний контракт із дніпрянами, який розрахований до кінця грудня 2023 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість складає 1,5 мільйона євро.

Після Євро-2020 Мірча Луческу дуже сильно хотів бачити Довбика у Динамо. Але керівництво клубів просто не зійшлося в трансферній ціні на цього гравця. Зараз Довбик грає у Дніпро-1 та виконує свій контракт,

– заявив журналіст.

За словами Циганика, керівництво дніпровської команди хоче чималу компенсацію, яку зможе потягнути не кожен клуб.

У минулому сезоні представники Шахтаря виходили на Ігоря Йовічевіча і цікавилися покупкою Довбика, але до конкретних офіційних перемовин справа так і не дійшла.