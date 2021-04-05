Українка Конотоп виграла три "золота" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Джерело:24 канал
У неділю, 4 квітня, українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи, що триває у Москві. Українці не було рівних в ривку (95 кг) та поштовху (113 кг).
У підсумку вона набрала 208 кілограм та стала абсолютною чемпіонкою Європи. Срібну нагороду виборола російська спортсменка Світлана Єршова, а бронзову – Ніне Стеркс з Бельгії.
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Серед чоловіків переміг Ангел Русев з Болгарії – 258 кілограм (111+147), залишивши другим румуна Валентина Янку – 248 кілограм (108+140), третім – українця Дмитра Вороновського – 247 кілограм (110+137).
Окрім того, українка Ангеліна Ломачинська здобула бронзову нагороду в ривку у ваговій категорії до 45 кілограм.