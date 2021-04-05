Українка Конотоп виграла три "золота" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

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У неділю, 4 квітня, українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи, що триває у Москві. Українці не було рівних в ривку (95 кг) та поштовху (113 кг).