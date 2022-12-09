Каміла Конотоп принесла Україні першу нагороду на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Найкращі важкоатлети планети зійшлись у столиці Колумбії, яка приймає чемпіонат світу-2022 з важкої атлетики. "Бронза" стала першою нагородою в українській скарбничці медалей.
Лік нагородам збірної України відкрила Каміла Конотоп. 21-річна харків'янка стала третьою у вправі "ривок", пише 24 канал.
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Перша нагорода України
Українка підійняла 102 кілограми у ваговій категорії 59 кілограмів. Конотоп принесла Україні першу нагороду чемпіонату світу-2022 з важкої атлетики у Боготі.
Каміла Конотоп – бронзова призерка ЧС-2022 / Фото з інстаграму важкоатлетки
На жаль, у поштовху справи склались трішки гірше – 121 кілограм та у підсумку лише 6-те місце.
Каміла стала шостою за сумою двоборства з результатом 223 кілограми. Тріумфаторкою стала місцева важкоатлетка Єнні Альварес – 234 кілограми.
Конотоп стала не єдиною важкоатлеткою, яка представляє Україну на чемпіонаті світу у Колумбії. Ще чотири спортсменки позмагаються за нагороди в різних вагових категоріях: Марія Гангур (64 кілограми), Ірина Деха (81 кілограм), Аліна Марущак (81 кілограм) та Анастасія Манєвська (87 кілограмів).
Головні досягнення Каміли Конотоп
- Камілі Конотоп лише 21 рік, а вона вже може похвалитись солідними досягненнями. Українка два роки поспіль підіймається на п'єдестал чемпіонату Європи. Якщо у 2021 році Конотоп стала чемпіонкою Європи, щоправда, змагання відбувались у Росії, то вже у 2022-му стала другою у Тирані.
- На весні 2021-го поставила новий рекорд на чемпіонаті світу серед юніорів, підійнявши 212 кілограмів, та вперше стала чемпіонкою світу.
- На дебютних для себе Олімпійських іграх у Токіо Каміла стала 5-ю, показавши результат 206 кілограмів.