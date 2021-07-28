Світоліна розкішно розбила Джорджі та пробилась у півфінал Олімпіади

Еліна Світоліна 28 липня боролась за путівку у півфінал Олімпіади-2020. Перша ракетка України впевнено крокує за нагородами у Токіо, перегравши італійку Камілу Джорджі.

Каміла Джорджі (Італія) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (4:6, 4:6)

1 година 32 хвилини знадобилось Еліні, щоб перемогти незручну Камілу Джорджі. Україна вперше у Токіо здобула перемогу за підсумками двох сетів.

Читайте також Сестри Кіченок у непоступливій боротьбі покидають Олімпіаду на стадії 1/4 фіналу

Початок зустрічі не міг не сподобатись прихильникам Світоліної – 0:4 на користь українки. Дуже впевнено та спокійно Еліна виглядала на корті, тенісистка з України добре використовувала ширину усього майданчика. Відверто кажучи, у італійки мало що виходило на початку чвертьфіналу. У п'ятому геймі Каміла з брейком взяла перший гейм у партії – 1:4.

Після виграного гейму італійка агресивніше зіграла на прийомі, але Еліна добре зіграла на подачі – 1:5. 26-річна тенісистка була за крок до того, щоб взяти перший сет. Але знову українка не завершила партію без нервів. Джорджі впевненіше заграла на корті, Еліна дозволила суперниці впритул наблизитись до неї у рахунку – 4:5. Світоліна завжди вміє полоскотати нерви своїх уболівальників.

Українка лише з четвертого сет-пойнту завершила стартову партію на свою користь – 4:6.

Впевнена перемога

У першому сеті українка двічі подавала на виліт та зробила дві подвійні помилки, як і її суперниця з Італії. Щоправда, у Каміли не було жодного ейса. Просто дивовижний показник першої подачі був в українки – ідеальні 97%.

Друга партія розпочалась за сценарієм першої. Україна повела у рахунку, а Джорджі була у ролі аутсайдерки.. Більше почала помилятись італійка, яка за п'ять геймів програла дві з двох можливих свої подач – 1:4.

Після стількох програних геймів італійка знову взяла себе у руки та до мінімуму зрівняла рахунок у сеті – 3:4. Свою подачу українка взяла під нуль – 3:5. Еліна була у геймі від перемоги у зустрічі. Однак знову італійська тенісистка наблизилась до нашої спортсменки – 4:5.

Світоліна подавала на матч. Еліна з подвійним матч-пойнтом взяла гору над італійською суперницею у матчі – 4:6. Світоліна – у півфіналі Олімпіади-2020. Вперше українська тенісистка зіграє в 1/2 фіналу цих змагань.

У півфіналі Олімпійських ігор Світоліна зіграє проти переможниці матчу Паула Бадоса (Іспанія) – Маркета Вондороушова (Чехія).