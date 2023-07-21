Ні ногою на матч окупантів: міністр спорту Польщі ігноруватиме небажаних гостей у Варшаві

У столиці Польщі 24 липня розпочнеться турнір серії WTA 250. У ньому, через позицію тенісних асоціацій, братимуть участь і спортсменки з Росії та Білорусі.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук не в захваті від такої ситуації. Посадовець прийняв для себе рішення, що продемонструє протест через тиск тенісних асоціацій на організаторів турніру.

Читайте також Прокинулась совість: норвезька тенісистка перепросила за гру з росіянкою на Вімблдоні

Навіть матч із Ігою Швьонтек не змінить позиції

Міністр спорту не відвідуватиме матчі за участі росіянки Віри Звонарьової та білоруски Олександри Саснович, адже він не згоден із політикою WTA та ATP щодо участі російських та білоруських гравців у турнірах, так само як і керівництво Вімблдону було не згодне з ними.

На турнірі у Варшаві очікується участь російських та білоруських гравців, тому я вирішив відмовитися від відвідування матчів з їхньою участю. Я не бачив можливості фінансово підтримати організацію турніру. Але мова не йде про те, що ми не підтримуємо проведення змагання у Варшаві. Ми всі бачимо, як багато було зроблено, щоб цього року турнір відбувся в кращих умовах і на іншій поверхні,

– розповів Бортнічук.

Він зазначив, що пропускатиме ігри з цими тенісистками за будь-яких умов, це його принципова позиція:

"Хотілося б, щоб Іга Швьонтек вийшла у фінал і виграла турнір. Із задоволенням відвідуватиму матчі з її участю. При цьому дуже хотілося б, щоб їй не довелося грати жодного матчу з росіянкою чи білорускою. Якщо це станеться, то, на жаль, мене не буде на кортах турніру, навіть якщо Іга гратиме у фіналі".