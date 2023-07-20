За що карма наздогнала норвежку вже у другому колі Вімблдону-2023. Вже у другому колі змагать Ульрікке Ейкері та Олександра Панова вилетіли з лондонського турніру. Норвезько-російська пара програла дуету Оксани Калашнікової та Ірини Шиманович – 0:6, 4:6.
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Ейкері: Оглядаючись назад, я дуже жалкую, що не подумала про це раніше
Після чого норвезька тенісистка попросила вибачення з те, що не відмовилась грати у парі з представницею країни, яка 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Ейкері висловила свою підтримку Україні та публічно засудила війну, яку розв'язала Росія.
Мені дуже шкода. Оглядаючись назад, я дуже жалкую, що не подумала про це раніше. На жаль, я не думала. Враховуючи ситуацію у світі, я дуже шкодую про своє рішення. Я повністю підтримую Україну, рішуче виступаю проти вторгнення та співчуваю українцям, які страждають,
– сказала Ейкері.
Головне про тенісну кар'єру Ейкері
- Норвежка посідає лише 666-ту позицію у рейтингу WTA та 55-ту у парному світовому рейтингу.
- Потягом своєї кар'єри 30-річна тенісистка не здобула жодного трофея в одиночному розряді (два у парному розряді).
- У поточному сезоні заробила понад 109 тисяч доларів призовими, загалом у кар'єрі – понад 720 тисяч призових.
- Найкращим результатом Ейкері була 206-та позиція в одиночному рейтингу WTA.