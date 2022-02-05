Камбосос звернувся до Ломаченка щодо чемпіонського бою
Джерело:твітер Камбососа
Австралійський володар титулів WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO Джордж Камбосос втрачає надію зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Девіном Хейні. Через це австралієць звернувся до Василя Ломаченка.
Камбосос чекає серйозну пропозицію від Ломаченка
У своєму твітері Камбосос, схоже, натякнув на проблеми у переговорах з американцем Хейні. Він заявив, що Девін вдався до маніпуляцій.
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"Коли я сказав: "Тепер ми можемо поговорити", я мав на увазі саме це. Я не очікував, що Девін Хейні, ти, маніпулюватимеш і гратимеш в ігри. Едді Хірн, що не так з твоїм хлопцем? Так чи ні? DAZN не повірив у нього?", – написав Камбосос.
Окрім того, австралієць згадав у своєму дописі про Ломаченка. Він попросив, щоб Ломаченко закликав свого промоутера Боба Арума зробити "серйозну" пропозицію щодо бою.
Гей, Василь Ломаченко, скажи Бобу Аруму зробити серйозну пропозицію Лу Ді Беллі. Я чекаю,
– зазначив Камбосос.
Камбосос може вибрати Ломаченка для наступного бою
- У листопаді 2021-го року Камбосос сенсаційно завдав поразки Теофімо Лопесу й здобув титули WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.
- Наразі австралієць не має офіційних претендентів на свої титули, тому може провести добровільний захист поясів.
- На бій проти Камбососа претендують Ломаченко та Хейні. Нещодавно з'явилася інформація, що українець більш близький до бою, аніж Хейні.