Росія вже руйнувала їх плани: ексабсолютний чемпіон світу заговорив про битву з Ломаченком

У ніч із 22-го на 23-тє липня Джордж Камбосос провів свій перший з 2021-го року поєдинок. Повернення австралійця на ринг було переможним.

Суперником австралійця був 33-річний британець та володар появу IBO Максі Х'юз. Боксери завдали одне одному розсічень, але провели усі 12 раундів. Двоє з трьох суддів віддали перемогу Камбососу, а один зафіксував нічию – 114:114, 117:111 та 115:113.

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Камбосос: На мене чекає великий бій на стадіоні

Після переможного повернення австралієць знову заговорив про бій проти Василя Ломаченка. Камбосос назвав бій проти українця великим.

Не хвилюйтесь за мене. У мене були всі пояси в легкій вазі. На мене чекає великий бій на стадіоні. Наступним буде бій з Ломаченком. Це справжній бій. Він більш відкрито викидатиме свої удари та буде боксувати. Я цього й хочу, і це великий бій, на який я готовий. Я отримав пояс чемпіона IBO. Я виграв титул чемпіона світу і додав його до своєї колекції. Це не один з чотирьох найпрестижніших, але у мене були інші чотири,

– заявив австралійський боксер.

Нагадаємо, що боксери могли зустрітись ще коли Камбосос був абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Однак тоді Ломаченко відмовився від поєдинку через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Василь став на захист рідного міста Білгород-Дністровського, йому було не до боксу та поясів.

Від того моменту змінилось дуже багато. Джордж вже у своєму першому захисті поясів втратив звання абсолютного чемпіона, віддавши його Девіну Хейні. А в реванші теж перемога була на боці американця.

Міг Ломаченко стати абсолютом в легкій вазі. Але судді зафіксували спірну перемогу молодшого Хейні над Василем.

Нещодавно менеджер українського боксера розповів, що Ломаченко чекає на те, що Девін дасть йому змогу на реванш. Хоча сам Василь не надто вірить у такий розвиток подій і впевнений, що американець боїться вдруге виходити проти нього на ринг, адже у першому бою ледь не зазнав поразки, якби не судді.