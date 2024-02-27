"Перемога, не інакше": Камбосос розповів план на бій з Ломаченком

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос навесні проведе бій проти українця Василя Ломаченка. Важливість цього поєдинку для обох боксерів складно переоцінити.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос про бій проти Ломаченка

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Але для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля. Австралієць не приховує, що налаштований лише на перемогу.

Лишилося 11 тижнів. Я вже у серйозній формі і з планом на бій. Приходьте 12 травня. Перемога, не інакше,

– написав Камбосос.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.