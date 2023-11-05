Немає асисту Маліновського – немає успіху: Дженоа перервала переможну серію у сезоні
У неділю, 5 листопада, Дженоа гостювала на полі Кальярі у рамках 11-го туру італійської Серії А. "Грифони" не змогли продовжити свою переможну серію.
Руслан Маліновський вийшов у старті Дженоа та у першому таймі отримав жовту картку. Це все що було у перші 45 хвилин із цікавого. Адже голкіпери навіть не вступали у грі, команди не завдали жодного удару у рамку чиїхось воріт, пише 24 Канал.
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Чергова поразка "грифонів"
Майже одразу по перерві господарі відкрили рахунок у зустрічі завдяки голу Віоли. Однак Кальярі недовго раділо, вже через три хвилини рахунок у матчі став рівний 1:1. І знову Гудмундссон стає рятівником "грифонів".
По ходу другого тайму м'яч вдруге побував у володіннях гостей. Цього разу автором голу став Дзаппа, який вдруге у цьому поєдинку вивів Кальярі уперед 2:1.
Наприкінці матчу Маліновський пішов відпочивати на лаву запасних, відігравши 84 хвилини та відзначившись лише жовтою карткою. Серію із асистів для Руслана закінчилась, як і переможна для Дженоа.
Клуб Маліновського програв на виїзді Кальярі 2:1.
- Дженоа не змогло підійнятись у турнірній таблиці та після 11-ти турів посідає 15-те місце, набравши 11 очок.
- Кальярі з 9 балами йде ще нижче – 17-та позиція, а це остання сходинка перед зоною вильоту із Серії А.